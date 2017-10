Ladrão que usou camisa do super-homem para assaltar casa de juiz é preso

EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

Dois suspeitos de roubar a fazenda de um juiz foram identificados pela Polícia Judiciária Civil, em rápidas investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf-VG) de Várzea Grande.

Um dos criminosos foi preso, na noite de sexta-feira (06), e confessou o crime entregando parte dos produtos roubados.

O suspeito J. M. B. dos A., de 31 anos, era um dos assaltantes e no momento do roubo usava uma camiseta do superman, que foi apreendida em sua casa, no bairro São Matheus.

O flagrante será lavrado na manhã deste sábado (07), pela delegada da Derf, Jannira Laranjeira. As armas dos criminosos, sendo dois revólveres, foram apreendidas.

O roubo ocorreu na tarde de quinta-feira (05), quando a propriedade na localidade de Nossa Senhora do Livramento foi invadida por dois homens armados, cada um com revólver, fazendo reféns pessoas que estavam no imóvel.

Os criminosos roubaram um veículo saveiro, celulares das vítimas, 4 espingardas, 1 pistola 380, munições, bolsas, TV’s, lanternas, duas motosserras, celulares, jogos de facas, canivetes, ferramentas, bomba ‘água, maquita, corrente de ouro, relógios, e outros objetos.



A identificação dos suspeitos ocorreu após uma denúncia que informava que poderia ser dois rapazes.

Com os dados, os policiais chegaram até J. M. B. dos A., 31 anos, que foi preso em flagrante, e seu comparsa R. J. C., de 28 anos, que ainda não foi encontrado pelos policiais.

“Foram recuperados uma espingarda calibre 22 e um pistola 380, ambas do magistrado. Os dois revólveres são dos criminosos. As demais espingardas são de pressão”, explicou a delegada Elaine Fernandes.

A dupla roubou, na semana passada, na mesma comunidade, pessoas em um bar e subtraiu pertences e um veículo, abandonado posteriormente.

As vítimas desse roubo compareceram na Derf e reconheceram J. M. B. dos A. com sendo um dos autores.

O suspeito J. M. B. dos A. foi localizado no bairro São Mateus e levou os policiais onde tinha escondido parte dos materiais roubados e também local das armas usadas no crime.

Foram apreendidos 1 revólver calibre 38 e outro do mesmo calibre niquelado, além da roupa usada no dia do assalto.

Na casa de R. J. C. foram encontrados outros pertences, mas ele já sabendo de sua descoberta pela Polícia, foragiu do bairro, sendo ainda procurado.