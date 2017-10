Polícia Militar flagra assalto e prende suspeito após perseguição na Miguel Sutil

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

O assalto ocorreu no bairro Santa Isabel e o suspeito foi preso sobre o viaduto do Despraiado depois de tiro no pneu do carro roubado

No final da manhã deste domingo(08.10) uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas na rua Clara Nunes, no bairro Santa Isabel, quando testemunhou um assalto.

Um homem que simulou estar armado rendeu o motorista e roubou o carro, um Honda Civic de cor prata.

O assaltante saiu em alta velocidade e os policiais o acompanharam.

Minutos depois, já com a informação do roubo espalhada via rádio para outras equipes da região, policiais da 3ª Companhia de PM do Ribeirão do Lipa que atuavam em bairro próximo visualizaram o carro e também saíram atrás dele pela Avenida Miguel Sutil.

Sobre o viaduto do Despraiado, a perseguição foi interrompida por um tiro disparado em um dos pneus do Civic.

E. V. de S., de 44 anos, acabou preso em flagrante por roubo(artigo 157).