Ação conjunta prende 4 assaltantes e apreende menor em Lucas do Rio Verde

SUSPEITOS DE ROUBO

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas foram presas, entre elas um adolescente apreendido, no domingo (08.10), por envolvimento em roubo cometido no sábado (07), no município de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte).

A ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar resultou também na apreensão de uma arma de fogo, droga, dinheiro e na recuperação de parte dos produtos roubados.

Também foram encontrada uma porção de pasta base de cocaína, além do revólver calibre 32, com três munições, joias, dinheiro e, aparelhos eletrônicos como notebook e receptadores de TV.

Diante dos fatos, os quatro presos e o menor foram conduzidos à Delegacia, interrogados e autuados em flagrante delito.

Os quatro suspeitos responderão pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, denunciação caluniosa, receptação, roubo, violação de domicílio, associação criminosa, corrupção de menores e uso ilícito de drogas.

O adolescente de 17 anos, foi autuado em ato infracional análogo a roubo.