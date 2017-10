‘As Vinhas da Ira’ é exibido dentro da série Encontros com Cinema

CINE TEATRO

DA REDAÇÃO

A crise provocada pela grande depressão nos Estados Unidos é o pano de fundo de As Vinhas da Ira (1940), do diretor John Ford, que será exibida nesta terça-feira (10.10) como parte do projeto Encontros com Cinema – Ciclo Filmes de Estrada, às 19h, no Cine Teatro Cuiabá.

Baseado no romance homônimo de mesmo nome, de 1939, escrito por John Steinbeck e vencedor do prêmio Pulitzer, o filme escancara problemas sociais provocados pela ganância de pessoas em uma época bastante difícil.

As Vinhas da Ira conta a história de uma família de agricultores, os Joad, que têm a fazenda tomada pelo banco. Liderados pelo filho Tom (Henry Fonda), recém-liberado condicionalmente, pegam a estrada num caminhão em busca de uma vida melhor na Califórnia.

Com promessas de emprego e moradia, encontram outras famílias que buscavam o mesmo sonho. No entanto, quando chegam à cidade, percebem que a terra prometida não era bem o que eles esperavam.

O longa trata de um tema delicado com extrema sensibilidade, enquanto acompanha a trajetória sofrida de migração de uma família simples do interior dos Estados Unidos. Acostumadas a um estilo de vida que a urbanização não permitiria existir mais, estas pessoas são forçadas a tentar a vida na cidade grande, numa mudança conturbada que só aumentará os problemas sociais do país.

Problemas gerados pelo sistema capitalista e, principalmente, pela ganância, já ganhava espaço em 1940 e perduram até hoje.

O diretor John Ford exalta o “amor à terra” logo no início da narrativa, quando o emocionado Muley (John Qualen) chora enquanto agarra a terra no chão. “Nasci aqui e vou morrer aqui!”, esbraveja.

Ford mostra também o outro lado da moeda, evidenciando os problemas causados pela migração quando um grupo de pessoas para o caminhão da família Joad e impede que eles entrem em determinada região, já repleta de pessoas famintas e desesperadas.

Amontoada num caminhão caindo aos pedaços, a família sofre durante toda a viagem. A trilha sonora, triste e melancólica, simboliza a tristeza de quem teve que deixar a terra que ama.

O filme venceu o New York Critcs Circle Awards (EUA), em 1940, na categoria Melhor Filme e Melhor Diretor. Conquistou ainda o Oscar de 1941 nas categorias de Melhor Diretor (John Ford), Melhor Montagem, Melhor Filme, Melhor Som e Melhor Roteiro.

Em 1989, foi um dos primeiros 25 filmes selecionados para a preservação no National Films Registry, dos Estados Unidos, pela Biblioteca do Congresso, como “culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo”.

Dentro do gênero road movie, o drama será exibido em sessão única no Cine Teatro. Este e demais filmes exibidos pelo projeto Encontros com Cinema possuem entrada social, aos valores de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

O Cine Teatro Cuiabá é um equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), administrado via contrato de gestão compartilhada pela Associação Cultural Cena Onze.

Confira a programação completa

10/10: Vinhas da Ira (1940) – Classificação 14 anos

17/10: Na natureza selvagem (2007) – Classificação 16 anos

24/10: Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009) – Classificação 18 anos

31/10: Olhe para mim de novo (2011) – Classificação 16 anos