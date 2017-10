Calor e alta umidade do ar castigam jogadores no Mundial Sub-17

GLOBO ESPORTE

A primeira rodada do Mundial Sub-17 na Índia foi marcada por bons momentos, 43 gols em 12 jogos, média de 3,58 por partida, e uma torcida participava e eufórica.

Mas os jogadores das 24 seleções participantes sofreram com o mesmo problema: a umidade relativa do ar.

Em quase todos os confrontos, ao menos um atleta recebeu atendimento médico por conta dos efeitos da alta umidade, como desconforto e mal-estar.

Aqui na Índia, você não sente o sol queimar a pele, mas sofre com o suor excessivo.

Quanto mais alta a temperatura e mais úmido o ar, mais lenta será a evaporação do suor, que ajuda a dissipar o calor e a resfriar o corpo.

Acima desses valores, o ar fica praticamente saturado de vapor d’água, o que interfere no nosso mecanismo de controle da temperatura corporal exercido pela transpiração.

A umidade relativa do ar pode afetar o organismo de todos os seres vivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%.

No sábado, no jogo entre Brasil e Espanha, por exemplo, o termômetro marcou 30 graus durante praticamente toda a partida, com sensação térmica de 36 graus.

Em Cochim, cidade onde as equipes se enfrentaram, a umidade relativa do ar chegou a 77%. Ou seja, acima do nível ideal apontado pela OMS.

Ainda no primeiro tempo do jogo, o lateral-direito espanhol Mateu Jaume foi substituído aos 34 minutos, alvo dos efeitos do calor e da alta umidade do ar. Houve uma parada em cada tempo, perto dos 20 minutos, e os jogadores aproveitaram para se hidratar. Entretanto, não foram paralisações técnicas. Segundo a Fifa, a interrupção do jogo para hidratação é feita apenas quando a temperatura chega a 32ºC.