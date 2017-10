Desembargadora do Tribunal de Justiça de MT determina retorno de Kleber Lima para Gcom

VEJA DECISÃO NA ÍNTEGRA

MATO GROSSO MAIS

A desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), derrubou a decisão da juíza Célia Regina Vidotti, que afastava do cargo de secretário do Gabinete de Comunicação do Estado (Gcom), o jornalista Kleber Alves de Lima.

Kleber Lima foi afastado do Gcom, a pedido do Ministério Público do Estado, no dia 28 de setembro após ser acusado de abuso moral contra servidores públicos e de usar a estrutura do Gabinete de Comunicação para beneficiar o governador Pedro Taques (PSDB) visando a eleição de 2018. p

Em pedido feito pela defesa de Kleber Alves de Lima, o advogado Paulo Fabrinny Medeiros alegou que o secretário foi gravado durante um período de 7 meses pelos servidores que fizeram a denúncia contra ele.

“Afiança não ser crível sua qualificação como assediador, na medida em que “estando as denunciantes gravando inúmeros encontros ao longo de 7 (sete) meses (no mínimo), não se captasse uma única fala do Agravante ou de terceiros que pudesse contextualizar a esdrúxula denúncia de assédio sexual”, e que “as próprias gravações CLANDESTINAS são a prova cabal de que o comportamento do Agravante se reveste de uma higidez ética e profissional que não merece retoques”, diz trecho do pedido feito pela defesa para derrubar decisão de primeira instância.

VEJA DECISÃO NA ÍNTEGRA – CLIQUE AQUI.