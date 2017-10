WORKSHOP

Em 2015, as empresas brasileiras, juntas, perderam cerca de 217 bilhões de dólares devido a clientes que migraram para a concorrência insatisfeitos com os serviços prestados.

O RDanillo Capacitação realizará no sábado (28/10) em Cuiabá/MT, das 8h às 12h em Cuiabá/MT, o Workshop “Ética e Etiqueta na Comunicação – Como Evitar Crises de Imagem e Reputação”, ministrado pela jornalista e editora de TV, Luzimar Collares, com objetivo de auxiliar os estudantes, empresários, empreendedores, líderes, gestores, atendentes, vendedores e demais profissionais da área de atendimento fidelizar e reter clientes através da excelência no atendimento e comunicação assertiva.

O cálculo foi feito pela Accenture com base em dados colhidos em uma pesquisa inédita que

ouviu 24.000 pessoas de 33 países, 1.300 delas do Brasil, entre agosto e setembro. Por conta do mau atendimento, 86% dos consumidores locais passaram a comprar de outros fornecedores durante 2015. A debandada poderia ter sido evitada pelas companhias em 92% dos casos, segundo o estudo.

Entre as soluções que poderiam alterar esse quadro, de acordo com os entrevistados, estão a

resolução de problemas no primeiro contato, a oferta de um melhor atendimento presencial e também das mesmas promoções disponíveis para novos clientes.

Quem mais sofre

As varejistas foram as empresas que mais sofreram com o “abandono” da clientela, citadas por 35% dos respondentes.

Operadoras de telefonia celular e provedoras de internet ficaram em segundo lugar, com 33% de menções. Na sequência, apareceram as fornecedoras de TV a cabo (31%); os bancos e as operadoras de telefonia fixa (29%) e as provedoras de saúde (15%).

Entre os motivos para a escolha do novo fornecedor, o serviço de atendimento ao cliente ficou em segundo lugar, apontado por 50% dos respondentes, atrás apenas do preço,

citado por 65%.

O Treinamento

O participante irá receber certificado com carga horária de 4 horas/aula, além de desenvolver uma comunicação assertiva para evitar crises de imagem e reputação onde irá aprender: Como a comunicação inadequada pode comprometer a reputação de uma empresa, comunicar-se com o público numa situação de crise, etiqueta nas redes sociais para evitar repercussão negativa, comunicação eficiente com o público do contato inicial ao pós fechamento do negócio e quando a comunicação vira “propaganda enganosa”

O treinamento é uma realização do RDanillo Capacitação, empresa especializada em

treinamentos e gestão de gente, e poderá ser realizado in company e conta com apoio da

cooperativa de crédito Sicoob.

A inscrição poderá ser realizada pelo site www.rdanillo.com

Sobre a Facilitadora

LUZIMAR COLLARES é Jornalista, Editora-Chefe e Apresentadora de TV. Graduada em

Comunicação Social pela UFMT, Habilitação em Jornalismo. Pós-Graduada em Jornalismo

Digital pela Facinter – Faculdade Internacional de Curitiba. Facilitadora no RDanillo

Capacitação.

Serviço

Quem? RDanillo Capacitação

O quê? Workshop “Ética e Etiqueta na Comunicação – Como Evitar Crises de Imagem e

Reputação”

Quando? 28 de outubro de 2017, sábado, das 8h às 12h.

Quanto? Acesse: www.rdanillo.com/workshop e faça sua inscrição

Onde? Auditório do Sicoob Central MT MS, Rua I Lote 06 e 07 Quadra 18 A, s/n – Jardim

Alvorada, Cuiabá – MT) – Ponto de Referência: Rua atrás do Supermercado Comper da Av. do

Cpa

Mais informações: (65) 2136-0775 / 9.9815-6051 / 9.9927-4714