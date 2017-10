Operação ‘Abafa Amazônia’ é deflagrada na região Médio Norte do Estado

AÇÃO INTEGRADA

DA REDAÇÃO

Uma operação, integrada com a Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, POLITEC, e a Polícia Militar ambiental, foi deflagrada em Nova Ubiratã e visa coibir crimes ambientais na região Médio Norte de Mato Grosso.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, deflagraram a operação “Abafa Amazônia” no dia 04 de outubro prosseguindo até o dia 11 de outubro na região Médio Norte do Estado.

Objetivo da operação é combater e coibir o desmatamento e degradação florestal, que são as queimadas irregulares e os incêndios florestais.

Segundo o site Acontece News MT, ao todo são 32 pessoas, em 9 viaturas, 1 helicóptero, um avião de combate a incêndio florestal, e um caminhão do corpo de bombeiro, e um CCM que está estalado em frente à Prefeitura municipal de Nova Ubiratã, onde está aberto para visita da população em horário pré-determinado.