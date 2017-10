Procon Estadual promove palestra sobre prevenção ao câncer de mama

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO

DA REDAÇÃO

O Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), promove nesta terça-feira (10.10) uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama.

O evento será ministrado pelo ginecologista e mastologista, Marcelo Ramos Mendes, e contará com participação dos servidores e estagiários do órgão.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve nos seios.

Todo câncer é caracterizado por um crescimento rápido e desordenado de células.

Esta doença acontece quase exclusivamente em mulheres, porém existem casos de homens com câncer de mama também.

Algumas mutações possuem a capacidade de fazer com que uma célula apenas se divida, mas não tenha a capacidade de invadir outros tecidos, estes são chamados de tumores benignos ou não cancerosos.

O evento contará também com a participação da presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), Jocilene Barboza dos Santos.

A palestra será realizada às 16h na sede do Procon Estadual, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 917 – Bairro Araés.

