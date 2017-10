Sema disponibiliza verba para revitalizar Parque Florestal

EM SINOP

DA REDAÇÃO

O vice-governador e secretário de Meio Ambiente (Sema), Carlos Fávaro, assinou no sábado (07.10) um convênio com a prefeita do município de Sinop, Rosana Martinelli, para as obras de revitalização da parte interna do Parque Florestal da cidade.

Serão investidos R$ 4 milhões oriundos de compensação ambiental da Usina Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop).

Durante a cerimônia, Fávaro parabenizou o projeto do parque, onde a beleza da unidade fica evidenciada.

Para ele, além de beneficiar o meio ambiente, a revitalização propiciará mais uma opção de lazer à população.

“Depois do primeiro compromisso do deputado federal Nilson Leitão e do governador Pedro Taques com a prefeita Rosana Martinelli de R$ 2,5 milhões, nós estamos complementando isso pela grandeza e pela importância deste local, chegando a R$ 4 milhões. Tenho certeza que será o parque mais belo e mais bem estruturado do Norte de Mato Grosso”, afirmou o secretário.

O Parque Florestal já passa por obras na parte externa, que inclui o portal e a cerca.

Os R$ 4 milhões viabilizados por meio do convênio com a Sema serão destinados para a parte interna, incluindo pista de caminhada iluminada, observatório de pássaros, limpeza e organização das trilhas, auditório, novo local para museu do cerrado e academia.

A obra será licitada e executada pela UHE Sinop.

Sem esconder o contentamento, Rosana Martinelli agradeceu o secretário pelo cumprimento do compromisso assumido com os moradores de Sinop.

“É muito importante continuarmos acreditando que esse país tem solução, vimos isso no ato de grandeza do vice-governador que veio aqui fazer um compromisso e agora veio honrá-lo. Estamos felizes de entregarmos essa notícia boa para a população”.

O Parque

Com a aprovação da Lei Municipal n°. 2067/2014, de 09 de dezembro de 2014, o Parque Florestal de Sinop passou a ser uma Unidade de Conservação Municipal, na categoria Parque Natural Municipal.

A Lei transforma o Parque em Unidade de Conservação com o objetivo básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico.

O parque é dividido em três fragmentos, R-10, R-11 e R-12. A R-11, área de visitação pública, possui uma área de 43,56 hectares, com um lago de 30.000 metros quadrados e uma nascente dentro da própria reserva.

A mata nativa permanece preservada, com várias espécies de animais silvestres.

Como área de conservação ambiental, o local é um grande referencial para o município por situar-se em área urbana central. A R-11 é aberta ao público com média de 10 mil visitantes por mês, abrangendo todas as idades, que utilizam o espaço como opção de lazer.