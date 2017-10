Sine oferece 77 vagas de empregos incluindo portadores de deficiência

APROVEITE A OPORTUNIDADE

DA REDAÇÃO

O Sine Municipal começa a semana oferecendo diversas oportunidades de emprego. São 77 vagas, algumas delas para portadores de deficiência.

O atendimento no Sine de Cuiabá é das 7h às 17h.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular, na Avenida Tenente Coronel Duarte – s/n Loja 269, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

O Sine do Coxipó também está atendendo na confecção de Carteiras de Trabalho, Seguro Desemprego e Intermediação de mão de obra.

Conforme o diretor de Geração de Emprego, Renda e Qualificação, Rafael Butareli, os PCDs (portadores de deficiência) podem ficar tranquilos que, se eles forem admitidos, não perderão seus direitos na “LOAS” (Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742 de 1993 LOAS), benefício de prestação continuado.

“Estamos aqui para inserir todas as pessoas no mercado de trabalho e com os portadores de deficiência não é diferente, existe ofertas para eles, porém não estamos tendo procura. Portanto, aproveito para reforçar que eles podem se candidatar sem perderem seus direitos”, esclareceu Rafael.

vagas

Auxiliar de Limpeza – 10

Auxiliar de Manutenção Predial – 1

Atendente Balconista PCD – 2

Auxiliar de Orientação Pedagógica – 1

Copeiro – 1

Emissor de passagens – 3

Mensageiro – PCD – 1

Pintor de Leitreiros – 1

Porteiro – 10

Recepcionista Atendente – PCD – 2

Vendedor Ambulante – 1

Vendedor em Domicilio – 1

Vendedor Interno – PCD – 5

Vigilante – PCD – 28