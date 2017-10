VÍDEO: Avião que decolou de Tangará da Serra cai em cima de casa e mata três pessoas

ACIDENTE EM SÃO PAULO

DA REDAÇÃO

Um monomotor caiu no quintal de uma casa em São José do Rio Preto (SP), no início da tarde desta segunda-feira (9).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas que estavam dentro da aeronave morreram.

A identidade das vítimas ainda não foi informada.

Segundo o G1, os bombeiros disseram que havia pessoas na casa, mas não há informações de moradores feridos.

As imagens mostram que o bico do avião se chocou no quintal da residência.

Segundo o site da Anac, a aeronave, de prefixo PT-DDB, é um monomotor da empresa americana Beech Aircraft e está com a matrícula regular junto ao órgão.