Vídeo mostra vítimas da queda do avião em São José do Rio Preto embarcando no monomotor

ACIDENTE TRÁGICO

DA REDAÇÃO

Circula na internet um vídeo que mostra as vítimas da queda de um avião em São José do Rio Preto (SP), nesta segunda-feira (9), embarcando no monomotor.

O pai de uma das vítimas foi quem registrou o momento do embarque do filho, o médico Allyson Lima dos Santos Verciano, nesta manhã, no aeroporto de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, onde a família mora.

No vídeo é possível ver Allyson embarcando no monomotor com mais 2 pessoas.

Além do médico, morreram no acidente Caique Caciolato e William Raywe Sakr, que consta no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como o proprietário de avião.