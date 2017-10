CARREIRA INTERNACIONAL

MSN

Anitta adora surpreender seus fãs e tem ‘aprontado’ mais uma novidade daquelas.

Na última segunda-feira (9), a cantora iniciou as gravações do clipe “Is That For Me”, em parceria com o DJ Alesso, na Floresta Amazônica.

A funkeira e toda sua equipe do projeto “Checkmate” compartilharam nas redes sociais os primeiros registros em meio à mata.

Vale lembrar que a artista gravou recentemente o clipe de “Vai, Malandra”, com direção de Terry Richardson, no Morro do Vidigal, Rio de Janeiro.