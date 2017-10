Centro de Especialidades Médicas atende mais de 63 mil pessoas só este ano

NÚMERO DOBRADO

DA REDAÇÃO

Referência em atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) dobrou o número de atendimentos neste ano.

Um levantamento revela que, de janeiro a agosto, foram realizados mais de 63 mil atendimentos. O volume representa um crescimento de 125% no período.

Essa evolução não está relacionada diretamente ao crescimento da demanda de pacientes, mas se deve principalmente ao resultado de medidas adotadas, visando combater o absenteísmo, ausência dos pacientes em consultas e exames.

“Sabemos que a demanda vem aumentando nos últimos anos. Com a crise econômica, muitos pacientes deixaram os planos particulares de saúde, o que trouxe impactos ao Sistema. Porém, o resultado desse crescimento se deve especialmente aos ajustes feitos pela atual gestão Municipal na comunicação do agendamento de consultas e exames”, considerou o diretor técnico do Centro, André Lourenço.

A Central de Regulação do Município implantou uma nova metodologia de trabalho e atualmente é responsável pela comunicação de aproximadamente 70% dos agendamentos, enquanto 30% ficam a encargo do próprio CEM, em caso de retorno.

Com isso, o número de atendimentos na unidade saltou de 4.184 em janeiro deste ano, para 9.414 no último mês de agosto.

Diante dos resultados alcançados pela gestão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem trabalhando na elaboração de um projeto de reestruturação dos serviços de especialidades médicas.

“Nossa intenção é facilitar o acesso dos usuários”, pontuou a diretora da Atenção Secundária, Dúbia Campos.

Referência

A unidade conta com alergista, cardiologista e gastroenterologista para atendimento de adultos e crianças. Além disso, possui neurologista pediátrico.

Já para atendimento exclusivamente de pacientes adultos, a equipe é composta por especialistas em acupuntura, dermatologia, endocrinologia, hepatologia, mastologia, nefrologia, otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia, pneumologia, ginecologia, urologia, fonoaudiologia e nutrição.