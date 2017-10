Cerca de 300 atletas participam do maior campeonato de crossfit de Mato Grosso

STRONG COMPETITION

O maior evento de crossfit de Mato Grosso, Strong Competition, recebeu cerca de 300 atletas em sua 3ª edição, em dois dias intensos de competição, celebrando um dos esportes mais populares da atualidade.

O evento trouxe as principais provas da modalidade para a Orla do Porto, reunindo esportistas cadeirantes, iniciantes, intermediários, avançados, além de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, todos em categorias distintas, correspondendo e valorizando todos os portes físicos e a inclusão social.

A realização do evento é uma forma de valorizar a ampla extensão e beleza que a Orla do Porto tem a oferecer.

O local é um vasto leque de opções para as mais diversas festas, competições, mostras e outros tantos tipos de celebração, e intenção é enaltece-la, permitindo que a mesma tenha um vigor constante.

Ao trazer 300 atletas e um público apaixonado pelo esporte para a Orla, é concretizada mais uma opção de lazer ativa, que será palco de shows, feiras artesanais e muitos outros acontecimentos artísticos e esportivos.

O amparo da Prefeitura para a instalação de toda a estrutura necessária foi fundamental para garantir um bom evento.

Segundo Marcella Abreu, uma das organizadoras do 3º Strong Competition, ter a Orla do Porto gratuitamente permitiu que o evento acontecesse sem comprometer o orçamento necessário para viabilizar a competição.

“Trazer o evento para a Orla com certeza amplia a sua visibilidade, uma vez que estamos diante de um espaço vasto e que naturalmente atrai visitantes. O suporte da Prefeitura na liberação do local gratuitamente e na contribuição da estrutura também foi de extrema importância, pois garantiu a viabilidade da competição sem sobrecarregara organização com custos mais elevados – o que aconteceria se fôssemos alugar alguma estrutura física. Nossos parceiros CFZ7 Barbell Club, Açaí Strong, ECO Eventos Corporativos e Knun Studio fizeram desta uma bela celebração do esporte e da qualidade de vida”, concluiu.