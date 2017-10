Ex-secretário da Casa Militar e esposa prestam novo depoimento sobre caso dos grampos

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

GAZETA DIGITAL- CELLY ALMEIDA

Por volta das 14h, a personal trainer Helen Christy Carvalho Dias Lesco, esposa do coronel da Polícia Militar Evandro Alexandre Lesco, chegou ao Complexo Miranda Reis de Juizados Especiais, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá, sem algemas, mas de uniforme de presidiária. O coronel Lesco chegou mais cedo, por volta das 12h.

Helen chegou em um carro descaracterizado, um Chevrolet Ônix branco, acompanhada por um policial civil e uma agente penitenciaria.

O casal Lesco solicitou um reinterrogatório sobre as acusações que resultaram na prisão preventiva do casal.

Eles, juntamente com outras 6 pessoas, são acusados de montar uma farsa para conseguir o afastamento do desembargador Orlando de Almeida Perri das investigações do caso que ficou conhecido como “grampolândia pantaneira”.

O casal ficou em silêncio quando teve a oportunidade de responder às questões dos delegados Flávio Stringueta e Ana Cristina Feldner, na semana passada, a expectativa é que com o interrogatório novos fatos venham a tona.