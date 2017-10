Governador lamenta morte da primeira prefeita de Várzea Grande, Sarita Baracat

LUTO NA POLÍTICA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques recebeu, com pesar, a notícia da morte da ex-prefeita e ex-deputada estadual, Sarita Baracat.

O chefe do Executivo Estadual ressaltou a contribuição de Sarita para a política, pois foi a primeira mulher a assumir uma prefeitura em Mato Grosso, no ano de 1967.

“Dona Sarita foi uma personagem importantíssima no cenário político do estado. Uma mulher forte e pioneira, que enfrentou as dificuldades de uma mulher na política. É uma grande perda e rendemos a ela nossas merecidas homenagens hoje”.

Ela faleceu na noite desta segunda-feira (09.10), em casa, aos 86 anos de idade, quando teve uma parada cardíaca. O velório ocorre desde as 8h desta terça-feira (10.10), na Conferência Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Várzea Grande.

Sarita Baracat é uma das homenageadas pela série de documentários chamada Tipos Mato-grossenses, do Gabinete de Comunicação do Governo de Mato Grosso, lançada recentemente.

A família é de origem Síria, entretanto foi em Buenos Aires, capital argentina, que seus pais, Miguel Baracat e Warda Zain, se conheceram e casaram.

Só depois se mudaram para Várzea Grande, onde criaram os oito filhos, dentre eles, Sarita.

O primeiro emprego dela, aos 20 anos, foi como tesoureira da prefeitura. Aos 22, iniciou no magistério, ministrando aulas de Sociologia, História e Geografia. Em 1957, ingressou de vez na política. Concorreu ao cargo de vereadora e foi a mais votada naquela eleição.

Em 1966, após desistência do candidato oficial do Partido Arena na campanha para prefeitura, teve, por ser a presidente do partido, que assumir a empreitada.

Assim, se tornou a primeira mulher eleita prefeita no estado. Alguns anos depois, em 1978, foi eleita deputada estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), consolidando a trajetória política em Mato Grosso.

Em 1960, se casou com Emanuel Benedito de Arruda. Tiveram dois filhos, o jornalista Fernando Baracat e o ex-deputado estadual Nico Baracat, que faleceu em um trágico acidente de carro, em 2012.

Ela viveu os últimos anos no casarão em que foi criada pelos pais, um espaço arborizado e sempre frequentado por parentes e amigos. Em 2017, completou 50 anos de diplomação e posse como primeira prefeita do município.