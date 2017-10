Homem é preso acusado da morte de detento em cadeia de MT em 2016

ATIVIDADE TERRORISTA

DA REDAÇÃO

A. de A.T.R., foi preso, nesta segunda-feira (09), sendo um dos indiciados pela morte de Valdir Pereira da Rocha, um detento de 36 anos, em outubro de 2016.

Valdir foi investigado na Operação Hashtag da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento com atividades terrorista.

Após ficar preso em um presídio federal de Mato Grosso do Sul, ele foi transferido para Mato Grosso, ficando recolhido na Cadeia de Várzea Grande, onde foi morto.

Os presos não aceitavam que ele ficasse no raio por acreditar “ser terrorista”.

Na ocasião, eles quebraram os cadeados das celas e espancaram Valdir, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro Municipal de Várzea Grande ainda com vida, porém não resistiu aos ferimentos.

No inquérito, foram identificados e indiciados quatro suspeitos como sendo os principais mandantes e executores do crime.

Com a prisão de A., resta apenas um indiciado ainda foragido.

O acusado estava foragido e foi preso no domingo (08) por porte ilegal de arma de fogo.

Os investigadores tiveram ciência de sua prisão e deram cumprimento ao mandado já no Capão Grande.

Pela morte do reeducando, a Polícia Civil indiciou por crime de homicídio qualificado, motivo fútil: E.R. de L., apontado como o mentor da ordem para espaçar Valdir, e K.E. de O., executor das agressões (chutes e socos).

A. de A.T.R. e J.L.O. foram as pessoas que quebraram o cadeado da cela, dando acesso aos demais presos do raio. Com Assessoria da PM