Há três semanas, mais ou menos, o Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam) está sem poder checar denúncias relacionadas a crimes ambientais na região metropolitana da Capital.

Ou seja, se uma pessoa chegar no Juvam e fizer uma denúncia de uma invasão de área de preservação ambiental, pescal ilegal, entre outros, os servidores do Juizado não poderão checar a informação por não estarem acompanhados dos PMs, que poderiam lhes garantir a integridade física.

A situação ainda é mais complicada em razão de estarmos no período da Piracema. Por causa disso, os servidores também não terão condições de checar possíveis denúncias, ou mesmo fazer um trabalho preventivo.

O motivo é a falta de efetivo da Polícia Militar no Juvam, que ocorreu após o término do convênio entre Estado e o Tribunal de Justiça.

De acordo com informações do Poder Judiciário, três militares foram obrigados a deixar o local porque o Estado queria que o Tribunal de Justiça bancasse os seus salários.

O TJMT só paga uma gratificação aos militares, que gira em torno de 30% do salário deles.

O local conta com o efeito de seis PMs, que é considerado ainda insuficiente para os trabalhos do dia a dia, em virtude de se respeitar a escala de plantão.

O presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos, já entrou contato com o novo secretário da Casa Civil de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi (PSB), para tentar reverter a situação, já que o Juizado Volante Ambiental também participa da Caravana da Transformação, e que se a situação persistir poderá ficar de fora do próximo evento.