Minuta do edital do Prêmio MT de Literatura já está disponível para contribuição da sociedade

LITERATURA

DA REDAÇÃO

Já está disponível para consulta pública a minuta do edital do Prêmio Mato Grosso de Literatura 2017.

Interessados podem ter acesso ao conteúdo e contribuir com críticas e sugestões até o dia 30 de outubro no site Participação Social.

O Prêmio Mato Grosso de Literatura é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), e faz parte do Plano Estadual de Cultura que visa fortalecer e descentralizar as políticas públicas, fomentar a cultura de forma ampla por meio da promoção e difusão da produção artística e cultural no Estado.

Esta será a terceira edição do certame que irá premiar 10 obras literárias nas seguintes categorias: duas em poesia, quatro em prosa, duas infanto juvenis e duas em revelação.

O valor total do prêmio é de R$ 300 mil, sendo R$ 30 mil para cada obra. As duas edições anteriores divulgaram os talentos de 20 escritores residentes em Mato Grosso, que tiveram seus livros inéditos publicados por meio do edital.