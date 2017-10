Obras na ponte Benedito Figueiredo seguem sem necessidade de bloqueio da pista

TÉRMINO EM 90 DIAS

DA REDAÇÃO

Os trabalhos de reparos definitivos na ponte Benedito Figueiredo seguem a todo vapor, sem a necessidade da interdição da pista. A previsão de término é em 90 dias.

As obras iniciadas em setembro, compreendem a estabilização da margem esquerda da cabeceira da estrutura, com o auxílio de gabiões de caixa, composição de maior durabilidade e resistência, além do aterro compactado da área.

O local é frequentemente monitorado, a fim de coibir o fluxo de caminhões de grande porte, ainda impossibilitados de circular na região.

Com a interdição da pista prevista apenas para a fase final das obras, para a realização da pavimentação local, a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni, orienta os condutores a respeito das limitações físicas do local, até a plena conclusão das intervenções estruturais.

“Com a via disponível, o trânsito na região não será comprometido, mas é fundamental salientar que apenas veículos de pequeno porte possuem autorização para trafegar no local. Esta restrição é uma medida de segurança, que visa preservar a vida dos condutores e o atual estado da ponte, até que ela esteja completamente apta para receber seu fluxo total”, afirmou.

A ponte Benedito Figueiredo faz parte do pacote de obras estruturais correspondentes à Copa do Mundo FIFA 2014.

Com 155 metros de extensão, 12,8 metros de largura e duas faixas de circulação, o local foi parcialmente liberado no início do mês de abril, a fim de garantir maior fluidez ao trânsito na região.

Orçada em R$ 626,34 mil, as obras estão sendo conduzidas sob a responsabilidade do governo do Estado, com sua execução sob o comando da empresa vencedora do certame licitatório, A.I Fernandes Serviços de Engenharia.