VÍDEO: Chefe da Casa Civil admite dificuldades em quitar 100% folha salarial nesta quarta-feira

CRISE NO COFRE

MATO GROSSO MAIS

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Max Russi (PSB), admitiu na tarde desta terça-feira (10) dificuldades do Governo quitar em 100% a folha salarial dos servidores públicos até esta quarta-feira (11).

Segundo Russi, o Estado depende de arrecadação de impostos e repasses do Governo Federal para conseguir cumprir o pagamento.

Ele alega que a gestão Silval Barbosa (PMDB) é um dos principais fatores para colocar a administração de Pedro Taques (PSDB) em situação crítica por conta do pagamento de salário.

Em reportagem publicada no site do Gabinete de Comunicação (Gcom), o Governo do Estado informou que deu continuidade, nesta terça-feira (10), ao pagamento dos salários dos servidores.

A partir das 14 horas receberam os aposentados e pensionistas.

Depois das 19 horas começam a ser creditados os valores nas contas do pessoal da ativa das Secretárias de Educação, Saúde e Segurança e na quarta-feira (11), até o final do dia, o Executivo finaliza o pagamento aos demais servidores.

Com os pagamentos efetuados até esta terça-feira, o governo liquida 78% da folha total de setembro, que soma R$ 461,54 milhões.

Em decorrência do fluxo de caixa registrado até o dia 10, o Tesouro Estadual verificou insuficiência financeira para pagar todos os servidores.

Diante da situação, em decisão administrativa, o Governo optou por efetuar o pagamento aos servidores que compõem as áreas prioritárias das políticas públicas desta gestão.

A folha das três secretarias soma R$ 215,202 milhões, sendo que essas unidades orçamentárias possuem o maior contingente de pessoal do Executivo.

Do total da folha de setembro, R$ 300,33 milhões correspondem ao pessoal da ativa. Outros R$ 161,20 milhões são dos aposentados e pensionistas e R$ 9,35 milhões dos servidores das autarquias. Esses últimos são regidos pela Constituição das Leis do Trabalho e receberam na sexta-feira (6).

Os salários estarão creditados nas respectivas contas nos horários já mencionados, mas os saques nos caixas eletrônicos poderão ser feitos a partir das 8 horas desta quarta-feira (11), segundo informou o Banco do Brasil.