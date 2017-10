A nove dias da penúltima lista, Tite não projeta novidades e mira fortalecimento

COPA DE 2018

O tempo é cada vez mais curto. Terminada as eliminatórias sul-americanas, a Seleção tem ainda duas convocações – ou quatro jogos – antes do anúncio da lista final de 23 nomes para a Copa do Mundo.

A próxima já será daqui a nove dias, em 20 de outubro, para os amistosos contra Japão e Inglaterra.

É improvável que o técnico Tite chame algum jogador que ainda não foi convocado por ele.

Na lista para os jogos contra Bolívia e Chile, quatro jogadores viveram essa experiência: o lateral-direito Danilo, os volantes Fred e Arthur, e o atacante Diego Tardelli.

Nenhum dos ”novatos” entrou em campo.

Mas Tite e sua comissão fazem questão de frisar que os atletas são observados também pelos treinos e comportamento extracampo.

Ao todo, o técnico já convocou 60 jogadores em pouco mais de um ano de trabalho. Desses, 45 foram chamados para as eliminatórias. É desse universo que deverão sair as três próximas listas, ai já incluida a chamada final em maio de 2018. Além de Japão e Inglaterra, em novembro, o Brasil vai enfrentar a Rússia e Alemanha, em março.