Caminhonete de ex-secretário de MT é roubada após bandidos invadirem lava jato

O ex-secretário de Estado de Cultura e locutor de rodeio, Fabiano Prates, teve sua caminhonete Hilux roubada na manhã desta quarta-feira (11), dentro de um Lava Jato na Avenida Marechal Teodoro, região central de Cuiabá.

De acordo com as informações, o veículo Toyota Hilux de cor branca foi deixado no estabelecimento para um serviço de limpeza quando bandidos armados chegaram ao local e levaram o carro.

Fabiano informou que não estava no momento do assalto e que quando retornou foi informado pelos funcionários sobre o crime.

De acordo com boletim de ocorrência, o ladrão chegou armado dizendo “bora, bora bora”. Em seguida, trancou o proprietário e os funcionários do estabelecimento dentro de um quartinho da empresa.

Ainda não se sabe quantos bandidos participaram da ação.

Criminosos num veículo ainda não identificado davam apoio ao assalto.

A Polícia civil foi acionada e o caso será investigado pela Delegacia Especializada De Roubos E Furtos De Veículos (Derfva).

A caminhonete do ex-secretário possui seguro.