Condenados pelo TCE, ex-secretário e proponente cultural recebem multa

AUMENTOU A PUNIÇÃO

DA REDAÇÃO

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso deliberou por aumentar a punição ao ex-secretário de Estado de Cultura e ao proponente cultural do Projeto Cultural “Páscoa no Parque” por irregularidades constatadas.

Além da obrigação de restituir R$ 149.900,00 aos cofres públicos, eles agora também deverão recolher multa de 10% sobre esse valor.

A decisão foi tomada em sessão ordinária do Pleno de terça-feira (10.10), após análise de recurso interposto pelo Ministério Público de Contas.

O MPC recorreu de decisão anterior do Pleno, que julgou irregular a Tomada de Contas Especial instalada para apurar o Contrato de Fomento à Cultura nº 002/2007, firmado entre a Secretaria de Cultura e ao proponente cultural para realização do Projeto Cultural “Páscoa no Parque”.

A Tomada de Contas verificou que o proponente cultural não prestou contas da aplicação do dinheiro público e, ao final, o relator originou determinou o ressarcimento do dinheiro ao erário.

O MPC argumentou que, além da glosa, os responsáveis deveriam ser multados.

Na análise do recurso, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, relator do Processo nº 136549/2013, considerou a gravidade da infração, em razão da ausência de provas da realização do evento e ainda pela ausência da prestação de contas à Secretaria de Estado de Cultura e ao próprio Tribunal de Contas acerca da aplicação dos valores recebidos.

“Não há como não concluir que houve dano gravíssimo ao erário, o que, sem qualquer dúvida, nos leva ao provimento do presente recurso quanto a aplicação de multa de 10% sobre o valor do dano”, ressaltou o conselheiro em seu voto, que foi seguido pela unanimidade do Pleno.