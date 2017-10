Denúncia do Chile contra a Bolívia definiu Peru na repescagem do Mundial

GLOBO ESPORTE

Uma decisão da Fifa que antes parecia favorável aos chilenos acabou sendo determinante para a não classificação da equipe do técnico Juan Antonio Pizzi para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Se em novembro do ano passado o Chile comemorou os dois pontos conquistados pela escalação irregular do zagueiro Nelson Cabrera, da Bolívia, no empate sem gols entre as duas equipes, na 8ª rodada, hoje o sentimento é de decepção.

Isso porque o Peru, que havia sido derrotado por 2 a 0 pelos bolivianos na 7ª rodada, também acabou beneficiado.