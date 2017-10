Destinos turísticos de Mato Grosso são apresentados em São Paulo

BRASIL CENTRAL

Ocorre em São Paulo a Casa Itinerante do Brasil Central.

O evento começou no dia 7 deste mês e vai até o dia 15 no Shopping Eldorado, com o objetivo de promover os estados da região Centro Oeste e o Distrito Federal.

Toda a beleza dos destinos turísticos de Mato Grosso estão em evidência, uma vez que a equipe de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) apresenta o potencial e disponibiliza informações em kits e materiais impressos, além das atrações de realidade virtual e produtos do artesanato regional.

E nesta quarta-feira (11.10), apresentação cultural com o grupo Flor Ribeirinha, de Cuiabá (MT).

“Algumas operados já passaram pelo evento em rodada de negócios e também deixaram materiais para distribuição. Os visitantes têm manifestado interesse e se apropriam dos folders para orientação”, revelou a Analista de Desenvolvimento Econômico e Social e Turismóloga da Seadtur, Daniela Fernandes.

Os óculos de realidade virtual é uma experiência a parte. Através dele o visitante tem a sensação de estar nos locais turísticos, vislumbra os paredões, as cachoeiras, lagoas e as espécies que compõem os respectivos cenários.

Para os que conhecem um pouco das belezas naturais é possível imaginar o encantamento que as imagens proporcionam.

Já aqueles que nunca estiveram em local semelhante, vivenciam com deslumbramento.

“Faz muito sucesso, especialmente com as crianças. A reação é surpreendente”, detalha Daniela.

No estande também há uma plataforma toda de vidro que fazem os olhos duvidar sobre o que é real e o que é imaginário.

Embaixo do vidro há a composição de animais do Cerrado e do Pantanal.

Dá a sensação de estar em contato, ou melhor, indo ao encontro deles, uma vez que os passos sobre o vidro demonstram isso.

Produtos de artesanato regional de Mato Grosso e dos diferentes Estados da região Centro Oeste expressam a riquezas culturais presente em cada lugar e se encontram disponíveis para comercialização.

E tem muito mais. Tem espaço para apresentações culturais e degustação de produtos regionais.

Além da apresentação nesta quarta-feira (11.10) do grupo mato-grossense Flor Ribeirinha.

Brasil Central Turismo

O projeto Brasil Central Turismo surgiu da união dos esforços dos Sebraes estaduais do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e de Goiás para posicionar o Brasil Central como destino integrado e de qualidade nos cenários nacional e internacional, promover o acesso a mercados para o público-alvo, aumentar a competitividade do destino e favorecer o desenvolvimento turístico regional e sustentável.

Segundo os organizadores, trata-se de uma estratégia integrada para a cooperação turística conjunta, coerente e eficaz voltada para o Brasil Central. As metas visam beneficiar pequenos negócios integrantes da cadeia produtiva do turismo.

Com esse propósito o projeto estabeleceu seis zonas de ação prioritárias para atuação: Bonito (MS); região do Pantanal – com Corumbá (MS) e Poconé (MT), Nobres (MT), Chapada dos Guimarães (MT), Chapada dos Veadeiros (GO), Pirenópolis (GO) e Brasília (DF).