Divulgados os projetos que serão apresentados na 8ª Maratona de Negócios Criativos

OPORTUNIDADE NO AUDIOVISUAL

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) e o Sebrae-MT divulgaram a lista de projetos selecionados para o pitching que acontecerá dentro da 8ª Maratona de Negócios Criativos – Semana do Audiovisual, entre os dias 16 e 20 deste mês, no Centro Sebrae de Sustentabilidade.

São eles: Projeto Figueira Mãe, de Amauri Tangará (Cia D’Artes do Brasil); Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini (Plano B); Rebojo, de João Carlos Ferreira Bertoli (Lamiré Cinema e Vídeo); Vila Haiti, de Luzo Reis (Monkey Filmes) e Pantaneiras, de Bárbara Fontes (Novo Movimento Filmes).

Usado em vários mercados, mas principalmente na venda de roteiros para TV ou cinema, o pitching é a apresentação formatada do material para empresas que possam comprá-lo, neste caso os players, que podem ser produtores ou canais de TV.

O pitching desta Maratona ocorrerá no dia 17 de outubro, a partir das 16h30. Cada produtor terá sete minutos para apresentar seu projeto com feedback dos players que são o Canal Brasil, Globo News, CineBrasilTV, TVCA-Globo, Fox Latin América e a distribuidora de filmes Elo Company.

Entre os critérios utilizados para a seleção dos projetos está a tipologia (obras nos gêneros de ficção e documentário) e adequação ao perfil da banca avaliadora.

Os projetos que serão apresentados no pitching foram selecionados por uma empresa de consultoria, sob coordenação de Lucas Soussumi, que também estará coordenando a Rodada de Negócios.

Soussumi é coordenador de projetos, especialista em gestão e criação de empreendimentos criativos e atua há mais de 10 anos no setor audiovisual.

Faz parte da equipe BRAVI desde 2012 e atua na área de coordenação e desenvolvimento das ações nacionais da Associação.

É curador do RioContentLab, da Minas Gerais Audiovisual Expo e outros eventos.

A Maratona de Negócios Criativos é uma iniciativa do Mato Grosso Criativo – programa de desenvolvimento da economia criativa da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) – em parceria com o Sebrae-MT.

Essa oitava edição está focada no setor audiovisual e busca, por meio de uma programação diversificada, fomentar o mercado e aproximar os realizadores locais de empresas atuantes no mercado nacional.

Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas no Centro Sebrae da Sustentabilidade, em Cuiabá.

Confira a programação da 8ª Maratona

Segunda-feira (16/10)

19h – Palestra A caligrafia do autor cinematográfico, com Laís Bodanzky

Terça-feira (17/10)

8h – Mesa redonda da Rodada de Negócios com apresentação das empresas (players)

14h – Encontro de negócios

19h – Curso: Políticas de Financiamento da Ancine, com André Maia, do Escritório Regional da Ancine

Quarta-feira (18/10)

8h – Palestra: Prodav 2, com André Maia

8h – Oficina de produção executiva, com Maria Ionescu

19h – Curso: Arranjos produtivos do audiovisual, com Sorahia Segall, chefe de gabinete da Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura (MinC).

Quinta-feira (19/10)

8h – Oficina de roteiro, com Luis Bolognesi

19h – Curso: Desenvolvimento ou produção de Projetos, com Mari Brasil

Sexta (20/10)

8h – Oficina de som com Kiko Ferraz

19h – Curso: Captação de recursos – como e onde começar, com Daniela Aun