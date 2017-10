Encerra domingo inscrições para estágio no TJMT

ATENÇÃO NO PRAZO

Encerra no próximo domingo (15 de outubro), o prazo para inscrição no Processo Seletivo para recrutamento de estagiários de nível médio e superior, para atuarem no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e na Comarca de Cuiabá.

O prazo se expira às 23h59 de domingo. As inscrições são de graça e devem ser feitas exclusivamente online, pelo portal do TJMT. Basta clicar no banner do processo seletivo localizado no pé da página.

Podem concorrer à seleção estudantes de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Gestão Pública, Gestão de Pessoas, Gestão de Eventos, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação, além do curso de Técnico em Enfermagem.

O processo visa o preenchimento de 48 vagas ao todo e formação de um cadastro reserva para a Comarca da Capital e outra para o TJ.

A bolsa-auxílio para nível médio é de R$ 736,68 e de R$ 920,84 para nível superior.

Ainda há auxílio transporte de R$ 158,40 para os dois casos.

Requisitos para concorrer

Para as vagas de nível médio, só podem concorrer estudantes com idade mínima de 16 anos que estejam cursando pelo menos o 1º ano do ensino médio regular.

Para a vaga de técnico em enfermagem, a disputa também pode ser a partir do 1º ano do curso profissionalizante. Já para as vagas de estágio de nível superior, a pessoa deve estar matriculada em faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e cursando pelo menos o 2º semestre do curso.

Especificamente para as vagas na área de Direito, o universitário deve estar cursando no mínimo o 3º semestre.

Prova

A data provável para a realização da prova é 3 de dezembro.

Ela será aplicada na Universidade de Cuiabá (UNIC).

Para conferir o que será cobrado no teste e para saber outros detalhes do certame acesse o edital abaixo:

Veja AQUI o Edital nº 4/2017/GSCP.