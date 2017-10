Galinha Pintadinha vem pra Orla do Porto nesta quinta-feira

DIA DAS CRIANÇAS

DA REDAÇÃO

Para celebrar o Dia das Crianças, a Prefeitura de Cuiabá leva uma série de apresentações artísticas para a Orla do Porto, neste dia 12, a partir das 17h.

A Orla do Porto vai receber um playground, praça de alimentação para a criançada, além de eventos, como Passarela Kids, e em seguida o show infantil com Dudinha, Mariana e Galinha Pintadinha.

As apresentações seguem com os shows regionais da cantora Viviane Cantarella e João Lucas e Gustavo, a partir das 20h. Além da feira de artesanato no espaço “Vila Cuiabana”.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, classifica a proposta do evento como uma oportunidade importante de lazer para a confraternização das crianças e as famílias.

“Estamos preparando uma grande festa para receber nossas crianças e preparamos um ambiente com várias atrações para que haja ampla oportunidade de participação”, explica o secretário.

A expectativa é de receber até 10 mil pessoas, para isso a organização pede aos pais que fiquem atentos aos pequenos.

O Show

Em cartaz desde 2012, o musical já foi assistido por mais de 500 mil pessoas.

Sob o comando de Dudinha e Mariana, o espetáculo vem para resgatar as mais lindas cantigas e brincadeiras de roda, trazendo ao palco personagens como a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó, o Pintinho Amarelinho, Dona Aranha, Dona Baratinha, o Boi da Cara Preta, Borboletinha e muitas outras novidades.

Programação:

17h Passarela

19h Show musical infantil com Dudinha, Mariana e Galinha Pintadinha

20h Viviane Cantarella

21h João Lucas e Gustavo