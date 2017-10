DESCASO EM VÁRZEA GRANDE

MARCOS SALESSE - DA REDAÇÃO

Animais como cobras, ratos e aranhas passaram a fazer parte do dia a dia dos moradores do Residencial Vida Nova, no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande.

Um terreno, onde seria uma grande área de lazer para os moradores, tornou-se o motivo da preocupação de várias famílias.

Segundo a moradora Suzane Aparecida Brito de Oliveira, animais peçonhentos e altamente perigosos foram registrados no terreno e até mesmo dentro das casas do residencial.

Além disso, este mesmo espaço está sendo utilizado pela construtora como depósito de entulhos das obras, que segundo a moradora, ainda não foram finalizadas.

Algumas casas ainda não ficaram prontas e algumas ruas não foram completamente pavimentadas.

Além da preocupação com os animais, a segurança dos moradores também está em jogo.

Mesmo com as rondas feitas por um segurança particular, pago pelos moradores, o terreno abandonado se tornou um local utilizado por bandidos para se esconderem e realizarem assaltos na região.

Os moradores do residencial já fizeram inúmeras denúncias para a Prefeitura de Várzea Grande mas nunca houve um retorno concreto.

Segundo informações dos moradores do local, a prefeitura informou que a responsabilidade do residencial é da construtora.

Entretanto, os moradores também entraram em contato com a construtora e não obtiveram retorno sobre a situação de abandono do terreno.

