Selfie no quintal de casa onde avião caiu repercute na web

G1

Na foto, aparecem dois homens, um deles com um copo de cerveja na mão, e no fundo é possível ver o avião caído, com parte da asa dentro da piscina.

Uma foto tirada no quintal da casa onde um monomotor caiu, matando as três pessoas que estavam a bordo, na segunda-feira (9), repercutiu negativamente na internet.

Na imagem aparecem Valdir de Oliveira Silva, filho do dono da casa atingida pelo monomotor, e o amigo, Ronnie Lima Dias, que tirou a selfie com o copo na mão.

A foto, compartilhada inicialmente por Whatsapp, viralizou rapidamente e foi alvo de críticas ao ser compartilhada no Facebook com a legenda que dizia que os dois estavam fazendo uma festa no local.

Após a repercussão negativa, Valdir mandou um áudio a amigos pelo Whatsapp em que ele fala sobre a foto. “Estava encostado no balcão, e o cara tomando cerveja… Aí ele virou pra tirar a foto, e como eu estava atrás da foto – sem maldade nenhuma – coloquei só a mão na frente e tirou a foto. Entendo perfeitamente que essa foto pegou super mal, mas sabe aquela foto que não teve maldade nenhuma? Mas infelizmente já está rodando”, diz Valdir em um trecho do áudio.

Segundo o G1 conseguiu falar com a mãe de Valdir, Sandra de Oliveira Silva, de 61 anos.

Ela explicou que o filho está em Goiânia e que pediu para ele ir até lá dar assistência a ela e ao marido.

“Pedi para ele ir em casa porque o Cenipa estava lá e iria fazer várias perguntas. Ele não mora comigo e foi para dar um amparo. Fiquei atordoada com tudo isso. Depois de um tempo chegou o amigo com um copo de cerveja, e não vou proibir alguém de entrar em casa com um copo. O rapaz tirou uma foto por tirar e apareceu o avião”, afirma.

Sandra diz que, ao contrário do que foi divulgado na internet, não houve nenhum tipo de festa no local.

A dona da casa, que é empresária, lamenta a repercussão negativa da imagem, mas reforça que não houve má intenção.

“Inocentemente tiraram a foto. Ninguém está contente com o que aconteceu. Morreram três pessoas no meu quintal e minha casa está destruída.”

Para ela, o julgamento das pessoas piora o trauma de ter a vida revirada por um trágico acidente. “Meu marido está operado e quase morreu com o susto do avião. Não abro nem meu Facebook. As pessoas falam coisas que não sabem e julgam sem saber a verdade. Acho uma covardia o que estão fazendo. Morreram três pessoas na minha casa, como vamos ficar felizes? As pessoas não sabem o que estão falando”, conclui.