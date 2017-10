Suspeito de matar jovem de 15 anos a facadas é preso pela Polícia Civil em Nova Ubiratã

CRIME BRUTAL

DA REDAÇÃO

C. da C., de 26 anos, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na manhã de terça-feira (10.10), pelo assassinato de uma jovem, no município de Nova Ubiratã (502 km ao Norte).

O suspeito estava foragido e foi identificado como autor do crime que vitimou a adolescente, Alana Ramos de Jesus, de 15 anos, ocorrido na cidade de Terra Nova do Norte (675 km ao Norte).

Com a ordem de prisão expedida, os policiais civis de Nova Ubiratã receberam informações que o jovem poderia estar escondido na região.

Imediatamente os investigadores passaram a apurar a denúncia, e encontraram C. escondido no Distrito Entre Rios e, usando o nome de Orlando.

Na momento da abordagem, ao perceber que a equipe estava com o mandado judicial e ainda com sua foto, o suspeito acabou assumiu a autoria do homicídio.

Em seguida o suspeito foi conduzido para providências cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

RELEMBRE O CASO

A adolescente desapareceu no dia 11 de Abril e foi encontrada morta dias depois em um matagal próximo da cidade.

A polícia suspeitava que ela tenha sido morta a facadas por um homem que a mesma tinha conhecido em um bar, um dia antes de desaparecer.