Com “ajudinha” de Robben, esforço ofensivo de Zé dá resultado e time vence

“Acho que melhoramos a finalização, que é o que faltava. No último jogo criamos, tivemos erros que não poderíamos cometer. Contra o Avaí aconteceram os gols, estamos no caminho certo”, disse o veterano.

A finalização melhorou, e o sistema defensivo manteve o nível. No lance do gol do Avaí, Paulão perdeu na disputa pelo alto com Alemão, mas o zagueiro adversário estava um pouco à frente quando tocou de cabeça para Betão marcar.