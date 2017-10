Criança de 10 anos provoca confusão e muito corre-corre em shopping de Cuiabá

NESTA QUARTA-FEIRA

MATO GROSSO MAIS

Um menino, entre 8 e 10 anos, provocou uma grande confusão na noite desta quarta-feira (11) no Pantanal Shopping, em Cuiabá.

Segundo um consumidor, que estava na praça de alimentação, na hora do incidente, a criança estaria pedindo dinheiro para as pessoas que estavam no local, sendo anteriormente alertada pelos seguranças do centro comercial que era proibido.

Mesmo assim, ela teria continuado e ao ser seguida pelos seguranças começou a derrubar cadeiras após sair correndo.

No meio do trajeto, o menino conseguiu pegar uma faca em uma das mesas e começou a ameaçar dois seguranças que tentavam contê-la.

Um dos seguranças usou uma cadeira como proteção, enquanto o outro tentava dominar a criança.

Somente com a chegada de mais três seguranças e cinco brigadistas, o menino conseguiu ser dominado, mas ficou se debatendo.

As pessoas que ainda estavam no local, já que tudo aconteceu por volta das 21h40, gritavam e filmavam para que os seguranças largassem a criança.

Após muita confusão, os seguranças soltaram o menino e ele acabou saindo rapidamente do shopping.

O consumidor que fez o relato ao Mato Grosso Mais garantiu que os seguranças não cometeram agressão contra a criança, apesar do baile que tomaram para tentar dominá-la.