Divulgação do resultado de prova para professor será dia 16

CONCURSO DA SEDUC

DA REDAÇÃO

Serão divulgados na próxima segunda-feira (16.10) o resultado e a classificação preliminar da prova objetiva do concurso público da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) para o cargo de Professor de Educação Básica.

A consulta poderá ser feita pelo site www.ibfc.org.br, a partir das 16h.

O mesmo vale para o resultado da análise dos recursos contra gabaritos e questões da prova objetiva.

O prazo para interposição do recurso, previsto no item 13.1 do edital de abertura, será de dois dias úteis, no horário das 9h do primeiro dia às 16h do último dia, observado o horário de Cuiabá.

O resultado da prova discursiva para o cargo de professor será divulgado no dia 07 de novembro.

Para os demais cargos também há datas de divulgação estipuladas. Os resultados das provas objetivas para os cargos de Apoio Administrativo Educacional (AAE) e Técnico Administrativo Educacional (TAE) serão divulgados nos dias 23 de outubro e 30 de outubro, respectivamente.

Já a lista de aprovados na prova discursiva para TAE estará disponível para consulta no dia 29 de novembro.