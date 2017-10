Após determinação judicial, Mauro Mendes deve se explicar por crítica contra magistrado

EM 10 DIAS

DA REDAÇÃO

Após uma determinação do juiz Francisco Antônio de Moura Júnior, da 7ª Vara Federal em Mato Grosso, o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), terá que fornecer explicações sobre as acusações que fez na imprensa contra o juiz trabalhista Paulo Roberto Brescovici.

A decisão foi divulgada na última terça-feira (10).

O político terá 10 dias, após ser intimado, para cumprir a determinação judicial.

Segundo o site de notícias MidiaNews, a ação foi ingressada em dezembro do ano passado, após Mauro Mendes ter “comemorado” decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que acatou a representação dele para investigar a conduta do juiz.

Na ação, o ex-prefeito acusa o juiz de ter dado uma decisão em uma ação que continha 1.750 páginas em apenas 33 minutos.

Tal ação cita Mauro Mendes como envolvido em uma suposta fraude processual no leilão de uma mineradora avaliada em R$ 700 milhões.

Nessa decisão, segundo Mendes, o juiz teria adotado “excesso de linguagem” contra ele e que a decisão teria viés político.

O leilão acabou sendo anulado e o ex-prefeito foi denunciado pela alegada fraude após a comunicação de Brescovici.

Após a abertura do processo, Mendes declarou:

“Ao ler a decisão da Ministra do TST, que concordou com os insistentes argumentos dos advogados, ficou evidente a incompetência ou até mesmo a má-fé do Juiz Paulo Brescovici, que não se sabe o porquê, entendeu por fazer desonrosas menções ao meu nome, mesmo não tendo sido parte. Espero sinceramente, que o MPF e o TRT-MT apurem essa conduta que não se espera de um juiz federal, sob pena de restarem maculados a imagem e o respeito que gozam o Tribunal do Trabalho”

Em razão disso, o juiz Paulo Brescovici ingressou com uma interpelação contra o político, para que ele “explique melhor” as acusações.

O objetivo da interpelação é mover uma ação penal por crime contra a honra de funcionário público federal.

De início, a interpelação foi enviada para o Juizado Especial Federal. Porém, este órgão declinou da competência e enviou o caso para a 7ª Vara Federal.

O juiz desta vara, Francisco Júnior, concordou com a remessa, uma vez que o crime de calúnia contra funcionário público é superior a dois anos, logo, não pode tramitar no Juizado.

SOBRE A SUPOSTA FRAUDE

O caso gerou uma ação de improbidade contra Mauro Mendes o sócio de Mendes na empresa.

Segundo a ação, o juiz trabalhista Luiz Aparecido Ferreira Torres (que foi aposentado compulsoriamente pelos fatos) teria praticado fraude processual para, com o auxílio de um contador, favorecer Mauro Mendes e outras duas pessoas no leilão da mineradora Salomão.

A mineradora em questão possui jazidas de ouro em Mato Grosso avaliadas em R$ 723 milhões e foi vendida por R$ 2,8 milhões.