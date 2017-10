CHUVA EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

A região do bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, ficou sem energia elétrica após um forte temporal que atingiram a capital no inicio da tarde desta sexta-feira (13).

Existe a possibilidade de que outros bairros estejam na mesma situação.

A previsão do tempo para a capital diz que as chuvas devem continuar até o fim da tarde de hoje.