Marido acusado de espancar e assassinar esposa a facadas é preso em MT

FORAGIDO DESDE OUTUBRO

DA REDAÇÃO

A.R.M., de 31 anos, teve ordem de prisão decretada, nesta quinta-feira (12), em Alto Garças (357 km de Cuiabá), acusado de feminicídio contra a companheira, Angela Gonçalves do Santos Silva, de 43 anos.

O crime aconteceu no dia 03 de outubro, quando o acusado entrou em casa agredindo a companheira com socos na cabeça, e em seguida, foi para cima dela com uma faca.

A vítima tentou correr para o quarto, mas foi alcançada e esfaqueada pelo suspeito. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrida.

O suspeito ficou foragido desde o dia do crime. Nesta quinta (12), os policiais receberam informações do paradeiro do suspeito, e imediatamente iniciaram as diligências em sua busca.

Ao perceber a presença dos policiais, o acusado tentou fugir pulando muro de casas, porém acabou detido.

No momento da prisão, o suspeito estava com dois cortes na mão direita, possivelmente ocasionados no dia do crime.

Ele foi conduzido ao Pronto Atendimento para fazer curativo e em seguida encaminhado a Delegacia de Alto Garças, onde teve a ordem de prisão devidamente cumprida. Com Assessoria da PJC