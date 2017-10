Governo lança programa Anjos da Escola na próxima segunda-feira

CULTURA DE PAZ

O Governo do Estado lançará, na próxima segunda-feira (16), mais um programa para o desenvolvimento da cultura de paz e combate à evasão nas escolas estaduais.

O lançamento do “Anjos da Escola” será realizado às 8h30, na Escola Estadual Presidente Médici, em Cuiabá, com a participação do governador Pedro Taques e do secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon.

Na oportunidade, também será lançado o “Centro de Atendimento Anjos”, instalado na unidade escolar, que contará com uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, entre outros profissionais, para atender os alunos.

Inicialmente, o Anjos da Escola irá atender 24 escolas, sendo 21 de Cuiabá e Várzea Grande e três em Rondonópolis, mas a expectativa é que o programa seja expandido no futuro.

A ação visa a promover a Cultura da Paz através de ações integradas com foco no combate à indisciplina, infrequência e infração no ambiente escolar.

A intenção é promover a conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar.

Pilares

De acordo com o coordenador, o programa tem três pilares centrais de atuação: Saúde na Escola, Paz na Escola e Mediação Escolar.

Dentro do eixo Saúde na Escola serão desenvolvidas ações para identificar problemas e melhorar a saúde bucal, auditiva e ocular dos estudantes.

O Paz na Escola conta com o principal objetivo o combate à violência escolar.

Segundo o coronel, os batalhões da Polícia Militar irão adotar essas escolas para intensificar as rondas policiais, palestras, cursos, bem como desenvolver um relacionamento de amizade e confiança com as comunidades.

Já o Mediação Escolar visa a resolver os principais conflitos dentro das escolas, por meio de ações educativas e preventivas, evitando que as ocorrências se tornem mais graves e precisem de intervenções jurídicas.

Para ter uma ação mais efetiva, o programa conta com parcerias com o Ministério Público, Poder Judiciário-MT, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Conselho Tutelar e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Nós queremos tratar este problema em sua raiz. Para isso, iremos às escolas, às casas dos alunos, pois queremos transformar estas crianças em grandes cidadãos, conhecedores dos seus direitos e deveres”, afirmou.

Já no próximo dia 20, a Seduc iniciará a capacitação de 650 educadores das unidades sobre ações de prevenção à violência escolar e a identificação e tipificação de ocorrências que envolvem indisciplina e conflitos.

Dessa forma os gestores saberão quais encaminhamentos devem ocorrer e quais parceiros a escola pode procurar para evitar a violação dos direitos da criança e do adolescente.

O Curso EAD – Paz na Escola conta com uma carga horária total de 110 horas distribuídas em 5 semanas, totalmente online, pela plataforma Moodle, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Pró-Escolas

O Anjos da Escola faz parte do Pró-Escolas, programa de investimentos na educação de Mato Grosso, que conta com ações para reduzir a evasão escolar e melhorar os índices de ensino.