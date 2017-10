Governo libera R$ 2,5 milhões de ajuda para filantrópicos

CRISE NA SAÚDE

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso anunciou, nesta quarta-feira (11), a liberação do pagamento de R$ 2,5 milhões referentes à parcela de setembro destinada aos hospitais filantrópicos de Cuiabá e de Rondonópolis.

Quatro hospitais filantrópicos estão em greve desde o dia 04 devido à falta dos recursos.

O Governo afirmou que o dinheiro estará na conta das prefeituras que fazem os repasses nesta sexta-feira (13).

O Estado ressalta que a ajuda não é obrigatória e é feita para socorrer as unidades em razão de dificuldades financeiras como foi feita em outra ocasião.

Em agosto, foi firmado um acordo entre o Estado e representantes dos hospitais. Os filantrópicos alegam que o compromisso feito naquela ocasião não foi cumprido.

A liberação desta, que é a primeira parcela da ajuda, faz parte de um aporte feito pela Assembleia Legislativa.

“Além da parcela de setembro, no valor de R$ 2,5 milhões, o acordo prevê ainda repasse nos meses de outubro e novembro, de igual valor, totalizando um aporte de R$ 7,5 milhões. O recurso financeiro que está sendo repassado aos hospitais foi disponibilizado pelo Estado após a liberação do orçamento pela Assembleia Legislativa, como previa a cláusula 9 do acordo firmado no dia 17 de agosto”, confirma o Governo.

A Secretaria de Estado de Saúde enfatizou que o Estado não possui nenhum contrato direto os filantrópicos.

Mas que o Estado repassa recursos aos Fundos Municipais de Saúde de Cuiabá e de Rondonópolis, e cabe às secretarias municipais de Saúde fazer a contratualização dos serviços junto aos hospitais filantrópicos.

No dia 21 de agosto, de acordo com a Portaria 150/2017/GBSES, o valor da parcela seria repassado aos Fundos Municipais de Saúde de Cuiabá e de Rondonópolis, que fariam os repasses para a Santa Casa de Cuiabá (R$ 656.327,89), Santa Casa de Rondonópolis (R$ 337.865,55), HGU de Cuiabá (R$ 691.636,67), Hospital do Câncer, em Cuiabá (R$ 348.241,48) e o Hospital Santa Helena, em Cuiabá (R$ 465.937,41).

Desde o dia 04 de outubro, quatro hospitais filantrópicos suspenderam parcialmente, o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão foi tomada devido ao não repasse da ajuda emergencial por parte da Secretaria de Estado de Saúde, conforme acordo feito pelo governo estadual em agosto deste ano.

A paralisação atinge as Santas Casas de Cuiabá e de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), Santa Helena e HGU, que aguardavam o pagamento da ajuda emergencial da ordem de R$ 7,5 milhões, divididos em três vezes, ainda em agosto passado.

Estão suspensos atendimentos nas áreas de unidade de tratamento intensivo (UTIs) da Santa Casa e Santa Helena, cirurgia cardiológica no HGU, entre outros. Com Diário de Cuiabá