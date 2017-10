Motorista faz ultrapassagem, colide de frente com caminhão e morre na hora

IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO

DA REDAÇÃO

José Carlos Francisco de Souza, um motorista de 49 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira (13), ao bater de frente com um caminhão, por volta de 6h30, na rodovia MT-251, estrada Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães (60 km de Cuiabá).

A Polícia Rodoviária Estadual foi ao local prestar atendimento ao acidente.

Segundo relatos do caminhoneiro, que não teve ferimentos, o motorista seguia sentido Chapada, quando tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão, que vinha sentido oposto.

Com o forte impacto, o motorista, que estava sozinho no carro, sofreu diversas fraturas e morreu na hora. Uma equipe do Samu foi ao local e constatou o óbito do motorista.

Agentes da Politec coletaram dados do acidente e encaminharam o corpo da vítima ao IML de Cuiabá, para exame de necrópsia.

A estrada ficou com congestionamento de cerca de 2 km em cada sentido da via. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.