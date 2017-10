Prefeitura abre inscrições para formação do coral municipal

OPORTUNIDADE

DA REDAÇÃO

O coral municipal está sendo retomado e as inscrições para a nova formação seguem até o dia 30.

O planejamento é da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria, na rua Barão de Melgaço 3.677, no Centro. A ficha de inscrição também está disponibilizada abaixo.

O maestro Carlos Taubaté estará no comando do coral. Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos. As inscrições vão até o dia 30 de Outubro.

Um dos mais antigos, coral municipal – conhecido por seu repertório com ênfase na música regional mato-grossense – começa os ensaios já com o objetivo de preparar-se para as comemorações dos 300 anos de Cuiabá.

Sob a regência do maestro Carlos Taubaté, durante o curso serão repassadas orientações teóricas e práticas voltadas para os princípios de técnica vocal, palestras e desenvolvimento de repertório que inclui música clássica, MPB, étnica e mato-grossense.

O maestro lembra que para participar não é necessário nenhum conhecimento vocal ou musical, e que todas as técnicas adquiridas durante os ensaios, sempre descontraídos e divertidos.

“Para mim é um prazer imenso retomar o trabalho de um dos corais mais antigos de Cuiabá. O coral municipal já foi considerado um dos mais atuantes, integrando concursos e apresentações nacionais. Fizemos apresentações diversificadas, com músicas a quatro vozes e principalmente no que diz respeito a músicas regionais, e sempre obtivemos um desempenho espetacular dos participantes”, ressaltou o maestro.

Para o município, esta é mais uma iniciativa de agregar valor aos talentos, ainda desconhecidos.

“Estamos prontos para abrir a Secretaria para toda comunidade. Tanto por meio da musicalidade quanto das demais artes desenvolvidas em nosso município. Aproveito para reforçar o convite e para que todos conheçam o excelente trabalho realizado pelo maestro Carlos Taubaté”, concluiu Francisco Vuolo, secretário de Cultura, Esporte e Turismo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro. No dia 17, o maestro pretende realizar a primeira audição dos candidatos, na sede própria Secretaria.

Os ensaios serão realizados àss quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h00.

O Maestro

Formado em Composição e Regência pela FAAM-SP. Em São Paulo regeu o Coral Luther King, realizando espetáculos com direção cênica de Naum Alves de Souza e o Coro Sinfônico de São Paulo, como regente assistente, realizando concertos junto à Orquestra Jazz Sinfônicos, como regente convidado.

Como cantor do Coral Paulistano do Theatro Municipal e Coro Sinfônico de São Paulo, participou do Ciclo completo das óperas de Carlos Gomes, Pedro Malazartes, La Traviata e O Café, além de vários concertos sinfônicos, como os Réquiem, de Verdi, Brahms e Fauré; Gloria, de Poulenc; Te Deum, de Kodály e Carmina Burana, de Orff. Em Cuiabá há dez anos, foi professor do Departamento de Artes da UFMT, Coordenador de música da Secretaria de Estado de Cultura e Regente do Madrigal Cuiabá e do Coral do Tribunal de Contas do Estado.