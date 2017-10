Tucano se mostra fiel e aliado de primeira hora de prefeito mesmo sendo de partido inimigo

POLÍTICA CUIABANA

DA REDAÇÃO

O vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) tem se mostrado um aliado de primeira hora do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB).

Esta semana, o tucano defendeu duramente o chefe do executivo e atacou vereadores que tentam a todo custo criar uma CPI para investigar Emanuel por conta de um vídeo em que ele aparece pegando dinheiro com o ex-chefe de gabinete Silvio Corrêa. As imagens fazem parte da delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Renivaldo também criticou o fato da suplementação orçamentária ter sido suspensa após um vereador ter entrado na Justiça.

Por causa dessa situação, a Câmara de Vereadores mandou fazer uma demissão em massa, sendo todos os gabinetes atingidos.

O mais curioso é que Renivaldo é do PSDB, partido que no âmbito estadual é arqui-inimigo do PMDB de Emanuel Pinheiro.