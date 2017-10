VEJA VÍDEO

DA REDAÇÃO

Um acidente na manhã desta sexta-feira (13) deixou o trânsito lento na Avenida do CPA, em Cuiabá, quase em frente ao monumento Ulysses Guimarães.

João Batista Pereira, de 68 anos, que estava no Corolla teve ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro de Cuiabá.

O carro dele se envolveu no acidente com um Fox. A motorista do Fox não teve nenhum ferimento.

A filha João Batista, Elaina Pereira, conta como teria sido o acidente.