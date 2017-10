Vitinho, do Corinthians, sofre concussão cerebral leve e ficará sob observação

O triunfo em Goa faz com que a seleção brasileira encerre sua participação na fase de grupos com 100% de aproveitamento: nove pontos conquistados em três partidas. Foram seis gols marcados e apenas um sofrido.

Com isso, o time ficou na liderança do grupo D com folga, e a Espanha terminou na segunda colocação, com seis pontos.

Níger ficou em terceiro, com três, e a Coreia do Norte encerrou sua participação sem pontos, em quarto.