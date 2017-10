Bebê chuta forte barriga de grávida que perna rasga o útero; médicos fazem cesárea

NA CHINA

METRÓPOLES

Um caso raro na medicina deixou os médicos de Shenzhen, na China, atordoados.

Uma grávida chegou ao hospital com fortes dores no abdômen logo após o bebê chutá-la.

Após vários exames, os especialistas constataram que o neném a golpeou tão forte que provocou um “rasgo” na parede do útero.

Imediatamente, a mãe foi levada para a sala de cirurgia e teve de passar por uma cesárea.

De acordo com a assessoria de imprensa do Perking University Shenzhen Hospital, os médicos acharam, primeiramente, que se tratava de algum problema no sistema urinário.

Após os exames, constataram o furo no útero.

Ainda segundo o comunicado oficial, a mulher já tinha passado por uma cirurgia no local para remover um fibroma, o que pode ter facilitado o rompimento.