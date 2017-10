Mãe de três filhos é assassinada a facadas em Cuiabá; marido seria suspeito

VIOLÊNCIA URBANA

DA REDAÇÃO

Uma mulher, de 28 anos, foi assassinada com pelo menos cinco facadas dentro de casa na noite desta sexta-feira (13), no Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá.

Os vizinhos relataram à Polícia Militar que ouviram gritos de Ana Paula Assunção da Silva por volta das 21h30.

Logo depois viram o marido, de 32 anos, saindo em uma moto Titan preta.

Em seguida, a esposa saiu correndo para a rua e caiu ao chão.

Os policiais encontraram a mulher com várias perfurações de faca pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A PM não informou a motivação do crime.

O suspeito está foragido. A Politec realizou a perícia do local. As informações são do Midianews.

Há informações de que o casal tinha três filhos, sendo o último de cinco meses, que Ana Paula ainda estaria amamentando.