Prazo para pagamento das inscrições para o Vestibular 2018/1 do IFMT termina dia 16 de outubro

ATENÇÃO NO PRAZO

DA REDAÇÃO

O prazo para pagamento das inscrições para o Vestibular 2018/1 do IFMT termina na segunda-feira, 16 de outubro.

Os boletos devem ser pagos no horário de funcionamento bancário.

São ofertadas 1.009 vagas para o Ensino Superior em 17 campi e dois campi avançados (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Diamantino e Guarantã do Norte) e dois centros de referência (Campo Verde e Jaciara).

No dia 07 de novembro, o IFMT disponibilizará a confirmação dos inscritos, contendo nome, número da inscrição e local de realização das provas.

A prova será realizada no dia 26 de novembro (domingo), das 13 às 17h30.

O resultado do Vestibular 2018/1 será divulgado no site da Instituição no dia 08 de janeiro de 2018.

A previsão das datas para matrículas dos candidatos aprovados em 1.ª chamada são: 11,12 e 15 a 18 de janeiro de 2018, das 08 às 11 horas e das 13 às 17 horas.